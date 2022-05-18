藝人小鐘（鐘昀呈）過去曾是「咻比嘟嘩」成員，憑著幽默逗趣風格走紅，與「小狐狸」王怡仁的一段情最讓人印象深刻。近日臉書流行「關於我可能讓你很意外的point」，小鐘也跟風玩但卻「X話連發」，還自曝「我16公分而且我有誠實喔」，笑翻網友還釣出「鄉民尺」梗圖。

小鐘今(18日)在臉書發文，跟風分享了20條「我可能讓你很意外的點」，開頭就透露自己已經單身3年半，還說：「最近沒必要都不拍手因為好像打自己女朋友的臉」，明顯是搞笑的X話；此外他還自曝隱私：「我16公分而且我有誠實喔」，語驚四座。至於喜歡的女生類型：「我喜歡A罩杯的女孩，她們大多很善良因為比較容易摸到自己的良心」；最後還表示：「我深深地覺得喜歡一個人太累了，所以我喜歡了十個」。

小鐘跟風網友玩「意外的point」自介遊戲，但內容百分之九十都在搞笑。（圖／取自小鐘臉書）

貼文一出笑翻所有網友：「這篇收集了多久」、「好誠實的大叔哦」、「大學聯考作文題目考這個你就是台大醫科」、「小鐘哥跟聞氫哥可以結拜」、「值得筆記的人生哲學」、「哥，我真的很認真看，也很認真地在學習」、「小鐘哥你過來，我保證不打你」、「A罩杯被調侃了，哭哭」。

「意外的point」其實是網民玩自介的遊戲，但小鐘顯然大部份都在講笑話；就有網友看了突破盲腸笑虧說：「一切都是因為第1點（單身），產生了後面的2到20點」。而「16公分」則釣出網友PO出一張「PTT鄉民專用30cm尺」的梗圖，並表示「BJ4（不解釋）」，引發網友熱議。