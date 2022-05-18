Womany女人迷將在今年7月1日舉辦《愛的秀秀》脫口秀演出，邀請到各界脫口秀明星，包含《上班不要看》呱吉（邱威傑）、藝人黃豪平、脫口秀教母黃小胖，及曾獲2019年卡米地脫口秀冠軍的瑞恩（RayRay），分別以不同角度大酸性別偏見，將有許多平常不敢談的辛辣話題、尺度遊走敏感灰色地帶。女人迷執行長張瑋軒還點名博恩：「你來嗎？」；呱吉更打趣表示：「我每天都會愛自己一次，不夠的話就愛兩次！」

女人迷CEO張瑋軒在臉書表示：「今年初有一個脫口秀演員跟我說過，他有一個夢想，是台灣能有一個很大的舞台，他可以拿著一支麥克風，講著真的好笑又不低級的話，講著真的幽默但不傲慢自大的話。他說他的夢想是有三千人觀眾」；她本身非常喜歡脫口秀，團隊也很多重度愛好者，除了看完Netflix上面所有脫口秀系列和台灣各種派系，「或許我們還可以做得更多？」就是搭建一個舞台，讓能講的人站上去講。

張瑋軒承認挑戰很大，畢竟《愛的秀秀》不能充斥低級及性別偏見等地獄梗。（圖／取自張瑋軒臉書）

張瑋軒承認挑戰很大，畢竟女人迷這麼一個常常被很多道德綁架的企業，因為所有的話都會被網友（或其他脫口秀明星）放大五萬倍檢視。所以這場脫口秀不能是很低級、壓迫、傲慢的那種，畢竟很多人就是喜歡地獄梗、霸凌梗、刻板印象梗、仇男梗、厭女梗、醜化同志梗，這些都是物理上很暴力很好笑，但是笑完很空虛很無趣的那種。她感謝接受挑戰的秀主們，「真的勇敢的不得了，讓我先替這幾位先捏一把大冷汗」，佩服他們要挑戰的幽默尺度「很艱深啊」，但女人迷團隊已決心為「台灣創造一些新的趣味可能」，她還標註了博恩：「你來嗎？」

黃豪平長久以來因個人特色鮮明而常被誤會成同志，這次將下猛藥調侃所有過往遭遇的偏見；黃豪平打趣說：「講完之後大家對我的偏見可能會更多了，但這次我要挑戰推翻大家對偏見的偏見」；剛辦完個人脫口秀的他更興奮表示：「我終於有一個場合可以嗆爆那些叫我趕快出櫃的人了」，他並強調，第一個就要對同場的脫口秀主好友呱吉開槍。

對此，身兼台北市議員、《上班不要看》老闆的呱吉也開玩笑回擊：「 我也是苦主好嗎！」；他表示，這次的題目是他一直以來非常想提倡的，希望任何性別、性傾向的人都能勇敢愛自己：「我每天都會愛自己一次，不夠的話就愛兩次」，邀請好友黃豪平一起公布每天的愛自己清單，並直言：「我覺得這次的題目太適合豪平了，我好像有點吃虧。但我決定要跟他PK，不夠好笑的那一個下次要免費幫對方站台！」

而唯一是出櫃同志的表演者瑞恩（RayRay）也公開過往遭遇的性別偏見，說道：「我常被說不像女生，會嫁不掉喔！跟我一樣討厭聽到這句話的來看這場秀就對了！」瑞恩更自嘲最近因為確診，每天都乖乖在家裡寫段子，準備來段驚世笑料。即將推出個人出版作品的黃小胖，則號召「厭世媽咪」都站出來，表示女性不管婚前、婚後都有太多血淋淋的例子可以聊，所有吐不出的委屈她將代替大家一針見血的諷刺到底。