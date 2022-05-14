台灣本土疫情發燒，也面臨醫療資源缺東缺西的窘境，外界紛紛痛批蔡政府常掛在嘴邊的「超前部署」，究竟部署到哪裡去？就有Ptt鄉民發文問「到底哪個超前部署，讓你有感超前」，結果答案一面倒，網友狂回「這一點」最讓人有感。

Ptt鄉民taot917今（14日）在討論版以「到底哪個超前部署，讓你有感超前？」為題，指出防疫預算也沒有少花，但面臨疫情時卻完全沒有應變方案，每個應變政策都落後：口罩也像北韓靠藥局配給；疫苗買不到，最後是靠民間捐助；現在治療藥物也不夠發。他質疑「到底我們躲病毒躲了兩年，超前部署了什麼東西啊？有什麼政策真的讓你有感超前部署？」。

許多鄉民留言，紛紛指出「選舉超前部署」最讓人有感，有網友說「2020就在喊選市長，超級超前」、「到處都是某黨選舉看板，真的很飽很有錢」、「選舉超前啊，從地方補選到全國公投都沒輸過」，也有網友表示「初期擋人返台蠻有感的，但開始有病例後就被看破手腳，疫苗到快篩，似乎都以台灣不會爆發為前提在佈局」、「綠委的PCR也很有超前感」。