台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，政府已進口的中藥「清冠一號」等治療藥物卻嚴重不足，因台灣近9成的中藥材都由大陸進口。新黨今召開記者會，呼籲政府建立綠色通道，放寬進口採購清冠一號等新冠肺炎治療藥物的限制，讓不幸染疫的民眾有藥可用。

新黨主席吳成典表示，台灣本土疫情大爆發後，人民連買快篩都要排隊，如今又因為政府對藥品進口的限制，藥品不足，呼籲政府即刻開放將新冠肺炎藥物自海外寄回台灣，人命關天，請以蒼生為念，只要政府願意開放，新黨身先士卒，願意前往大陸爭取藥品等防疫必須物資，為人民解決危難。

本身曾確診新冠肺炎的新黨副祕書長侯漢廷質疑，衛福部長陳時中本月6日預估未來台灣將有360萬人確診，政府已準備36萬份藥物，這樣夠嗎？呼籲政府開放藥局、診所、民間自購「清冠一號」、蓮花清瘟、輝瑞口服藥等新冠肺炎治療藥物，然後交給藥局、診所、醫師，在開立處方的狀態下快速給予快篩陽性的民眾，確保及時用藥。

同樣也曾確診新冠肺炎的新黨發言人陳麗玲表示，自己確診新冠肺炎時，根本吃不到「清冠一號」，如今每日新增的確診人數已高居世界第一，人命無國界，那為什麼在疫情如此危急之際，政府還不能大幅鬆綁呢？請民進黨政府趕快鬆綁管制。本身擔任藥師的新黨台北市議員參選人郭榮先指喊話，政府在放棄清零防疫與病毒共存之前，應針對大量確診者的用藥進行超前部署，不應任由民眾面臨無藥可用的險境。

新黨輿情中心主任季節痛批，民進黨政府口口聲聲面臨新冠肺炎疫情時有超前部署，結果卻搞到連快篩試劑與藥物都不足，這算哪門子超前佈署？民進黨政府、陳時中超前部署的是防疫，還是選舉呢？