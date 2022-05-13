蔡英文政府連任將滿兩周年，財政專業的立法院國民黨團總召曾銘宗今天點名，蔡政府財政穩健、年金改革、改善低薪跳票，不僅讓政府整體財政敗壞，勞保基金財務惡化，蔡總統曾允諾改善的青年低薪問題，至今已經成為國安問題。（周志豪攝）

蔡英文政府連任將滿兩周年，財政專業的立法院國民黨團總召曾銘宗今天點名，蔡政府財政穩健、年金改革、改善低薪跳票，不僅讓政府整體財政敗壞，勞保基金財務惡化，蔡總統曾允諾改善的青年低薪問題，至今已經成為國安問題。

曾銘宗表示，近日中央政府總決算顯示，政府連續四年賸餘破千億元，也讓民進黨大內宣執政財政表現好；但實際上，民進黨政府把編列特別預算常態化，隱藏政府負債與歲出。

曾銘宗舉例，蔡政府前瞻基礎建設編8400億元，防疫紓困也編8400億元，買戰機編2500億元，海空戰力特別預算也編2400億元，總計2.1635兆，創所有政府紀錄，但財政敗壞竟還做大內宣。

此外，曾銘宗也提到，2017年總統府全國年金國是會議決議，軍公教勞要一起改革，但如今軍公教勞改革了，關係1072萬勞工權益的勞保基金，至今未提改革方案，目前預估2028年破產。

曾銘宗說，蔡政府現在只用撥補方式拖延，2020年撥補200億元，去年撥補220億元，今年300億元，杯水車薪，就連勞動部都承認一年至少要撥補800至1000億元，才不會讓勞保基金財務惡化，要求政府足額撥補，並盡快提改革方案。

曾銘宗也提到，蔡英文總統2017說長期低薪造成青年買不起房子、不敢結婚、不敢生小孩、人才大量外流，已成國安問題；但主計總處最新統計，勞工去年平均實質經常性薪資4萬1422元，比前一年負成長0.04％，62％勞工月薪4萬以下。