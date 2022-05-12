花蓮縣府因財政拮据，2010年縣庫赤字負擔一度達133億，已達舉債上限。縣長徐榛蔚表示，3年前上任以來，延續前縣長傅崐萁「不債留子孫」施政理念，在縣政財源有限的情況下，推動各項地方建設、招商引資等，11年已累計還債20.54億元（支付利息10.88億元），不再增加舉債，獲財政部表揚。

縣府說，今天有多位議員關心縣府招商引資與財政狀況。依據資料，行政院主計總處統計，2009年花蓮縣每戶家庭可支配所得平均數僅65萬元，位居全台縣市21名，敬陪末座。但經傅、徐兩位縣長持續努力，花蓮縣家庭收入幅度躍升。

縣府資料顯示，根據主計總處統計，自2010年起，花蓮縣每戶家庭可支配所得平均，大幅超越台東縣，至2013年急升為79萬餘元，傅崐萁前縣長上任4年躍升14萬餘元，挺進全台第13名。到徐榛蔚任內，花蓮縣每戶家庭可支配所得平均數已提高至87萬餘元，較2019年增加7.86％。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府堅守財政紀律且逐年還債，非自償性債務自2010年高峰133.74億元至今年共已減少20.54億元，總計減少15.35％債務；因應興建青年住宅所增加之自償性債務也在2021年底全數清償，去年全縣整體執行率高達95.01％，並依據花東地區永續發展基金補助額度彈性調整機制獲國發會增加補助2億元。

多項民調中，徐榛蔚獲全國縣市長排名第4名，皆在前段班。她表示，仍會堅守崗位，帶領縣府團隊將花蓮打造為永續生活、鄉親宜居的幸福城市。