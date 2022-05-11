花蓮今新增1018例確診案例年齡層分布。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今新增1018例確診案例，染疫人數創新高，環保局人員也趕緊到各公共場所進行清消。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今暴增1018例確診案例，染疫人數創新高，首次破千例，經衛生局分析確診者年齡層，雖以19歲至64歲為大宗，但12歲以下有增加趨勢，研判因同住家人在外活動而增加染疫風險。此外，縣內各衛生所自9日起，陸續前往14個村里巡迴接種疫苗，卻只施打246劑，接種人數少，縣長徐榛蔚再次呼籲鄉親儘速接種疫苗，保護自己與家人。

縣長徐榛蔚針對1018例確診案例年齡層說明，仍以19歲至64歲661人為大宗，13歲至18歲67人，65歲以上114人，12歲以下則是共176人。其中，12歲以下學童確診人數有增加趨勢，經衛生局分析發現，176人中，入校入園有61人，無入校入園則是115人。

徐榛蔚說明，61位入校入園者，國小33人，幼兒園人28，115位無入校入園者，很可能是6歲以下的孩子，研判感染途徑多來自於同住家人，由於0歲至6歲孩童沒辦法自己出門，都是和家長一起行動，呼籲家長疫情期間盡量簡化生活。

徐榛蔚也提到，13鄉鎮衛生所巡迴村里接種疫苗這周啟動，從周一截至到今天上午，共跑了14個村里，卻只接種246劑，呼籲鄉親儘速施打疫苗。另，針對卓溪、萬榮、富里、豐濱等4處偏鄉進行巡迴醫療時，會同時販售快篩試劑，供偏鄉民眾購買。

由於花蓮今確診人數暴增至1018例確診個案，迄今累計9314人確診，隨著累計確診人數將破萬，醫療量能是否充足引起縣民關注。對此，衛生局長朱家祥表示，5月1日至11日止，縣內專責病房人數與專責加護病房人數無大幅增加，醫療量能目前足夠。至於確診人數逐日增加，主因在於縣府積極篩檢，將無症狀或輕症者找出來，且確診者都在居家照護，鄉親毋需太過恐慌。

此外，各地近日傳出有確診者發生領不到藥物的狀況，不少縣民也擔心，隨確診案例增加，領藥途徑是否會遭受影響。朱家祥表示，今天又有4家社區藥局加入送藥服務，且高危險個案都住在醫院或加強版防疫旅館治療，養護機構也有醫院協助，迄今需要用藥的個案都能如實拿藥，目前沒有發生領不到的狀況。