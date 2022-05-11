大陸央視網報導，大陸國務院總理李克強11日主持召開國務院常務會議，要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大盤；部署進一步盤活存量資產，拓寬社會投資管道、擴大有效投資；決定階段性免除經濟困難大專院校畢業生國家助學貸款利息並允許延期還本。

會議指出，受新一輪疫情、國際局勢變化的超預期影響，4月分經濟新的下行壓力進一步加大。要貫徹中共中央、大陸國務院部署，堅定信心，正視困難，著力穩住經濟大盤，為統籌做好各項工作提供基礎，以實際行動迎接中共二十大召開。

一是財政貨幣政策要以就業優先為導向，退減稅、緩繳社保費、降融資成本等都著力指向穩市場主體穩崗穩就業，以保基本民生、穩增長、促消費。要進一步運用多種政策工具，調動地方積極性並壓實責任，切實穩崗穩就業。

二是確保物價穩定。中國基本民生需求品供應充裕，但不可掉以輕心。要確保糧食產量和供應穩定，夯實穩物價基礎。在做好疫情防控同時進一步暢通物流特別是重點地區物流，維護產業鏈供應鏈穩定。

三是確保能源供應。在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付500億元可再生能源補貼，通過國有資本經營預算注資100億元（人民幣，下同）支持煤電企業紓困和多發電。要優化政策，安全有序釋放先進煤炭產能。絕不允許出現拉閘限電。

四是對當前有困難的企業，給予住房公積金政策支持，年底前申請即可緩繳，預計減緩企業負擔900多億元。職工未正常償還公積金貸款，不作逾期處理。

五是抓緊研究養老保險費緩繳政策擴圍、延長期限的措施，指導地方對中小微企業、個體工商戶水電氣等費用予以補貼。

會議指出，要按市場化法治化原則，通過發行不動產投資信託基金等方式，盤活基礎設施等存量資產，以拓寬社會投資管道和擴大有效投資、降低政府債務風險。指導地方拿出有吸引力項目示範，對參與投資的各類市場主體一視同仁。

會議指出，今年大專院校畢業生人數創歷史新高。為幫扶經濟困難家庭畢業生減負和就業，決定免除今年及以前年度畢業生今年應償還的國家助學貸款利息，免息資金由財政承擔；本金可延期1年償還。此項政策惠及400多萬畢業生。