美國政府今天表示，美國4月又是一個強勁就業月分，增加42萬8000名就業人口，優於預期，失業率則維持在3.6%低位。

美國勞工部報告稱，包括休閒和飯店、製造和運輸在內的主要產業，上個月增加了工作職位。

不過表明就業或求職所占人口比例的勞動力參與率（Labor Force Participation Rate），較3月略下降。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110506