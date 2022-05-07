美國4月增加42萬8000就業人口 優於預期 03:332022/05/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府今天表示，美國4月又是一個強勁就業月分，增加42萬8000名就業人口，優於預期，失業率則維持在3.6%低位。 美國勞工部報告稱，包括休閒和飯店、製造和運輸在內的主要產業，上個月增加了工作職位。 不過表明就業或求職所占人口比例的勞動力參與率（Labor Force Participation Rate），較3月略下降。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110506 美國4月非農就業人口增加42.8萬 優於預期 美議員提案供台軍事融資 學者憂排擠國造武器發展 #國4 #42萬 #8000 #就業人口 #優於預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際蔬食文化節登場 邀全民長養慈悲心 19:302022/05/06 生活 萬里繡球花季花況勝往年 女模、網紅同場爭豔 16:002022/05/06 寶島 台南國三會考前1周改線上學習 補習班違規將重罰 16:302022/05/06 生活 張如君慨捐10萬個口罩 城市小姐開跑活動不忘防疫 21:352022/05/06 娛樂 監院最新財報出爐 柯P身家縮水127萬 黃珊珊揹千萬債務 14:082022/05/06 政治 國戰會論壇》防疫及經濟雙危機 對習第三任之衝擊（柳金財） 09:182022/05/06 海納百川 北市老婦被騙又再匯30萬 行員認出報警及時阻詐 15:502022/05/06 社會 初選不平靜 綠萬丹鄉民調遭干擾 04:102022/05/06 地方新聞 營造成本大增 帶動中古屋補漲行情 04:102022/05/06 投資理財 國館50歲 國父墨寶天下為公亮相 04:102022/05/06 生活新聞 新北某國小老師確診跑攤害友人確診 最重可罰200萬 19:132022/05/06 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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