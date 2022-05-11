財政部11日公布4月稅收統計指出，我國4月總稅收為1,352億元、年增1.9％，為小幅成長態勢，為營所稅與綜所稅增加，還有貨物稅衰退等因素交互影響。

今年1～4月總稅收規模為6,179億元，創下歷年同期新猷，年增率為3％。成長關鍵以營業稅、綜所稅領軍，主要是上市櫃企業去年獲利創新高，今年慷慨發放年終獎金所致，進而挹注綜所稅扣繳稅款。

不過，展望全年稅收，隨近期地緣政治、疫情因素，財政部從年初的「樂觀以對」轉為「保守看待」。

按金管會統計，上市櫃公司2021年營收、獲利皆創歷年最佳，全年合併營收高達40.91兆元、獲利4.29兆元皆寫下新猷，財政部原本樂觀看待報稅季進帳的營所稅收、綜所稅收，如今因戰役與疫情轉趨保守。

財政部表示，近期俄烏戰爭持續延燒，首當其衝的就是部分原物料輸出受阻，像是烏克蘭車用線束大廠因戰事停擺，導致車市供應斷鏈，歐系車廠已表態下半年車市供應急凍，我國初步預估將影響營業稅、貨物稅等產銷類稅收。

另本土疫情在5月11日達5.7萬例創新高，財政部認為，因個人或同住者確診而受隔離者眾多，若疫情影響實體消費行為，可能將直接反應在營業稅、娛樂稅、貨物稅收。