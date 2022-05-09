財政部公布4月海關進出口貿易統計情形，4月出口金額414.6億美元，為歷年單月第3高，年增率18.8％，連續22個月正成長。累計1至4月出口1624.0億美元，年增率22.3％。

4月進口金額365.5億美元，歷年單月次高，年增率26.7％；累計1至4月進口1420.0億美元，年增率26.0％。4月出超金額49.1億美元，年增率19.0％。

4月出口挑戰400億美元 大陸封控成隱憂
防疫商品熱銷 杏一4月營收暴衝
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