4月出口規模414.6億美元 連22紅 16:512022/05/09 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部公布4月海關進出口貿易統計情形，4月出口金額414.6億美元，為歷年單月第3高，年增率18.8％，連續22個月正成長。累計1至4月出口1624.0億美元，年增率22.3％。 4月進口金額365.5億美元，歷年單月次高，年增率26.7％；累計1至4月進口1420.0億美元，年增率26.0％。4月出超金額49.1億美元，年增率19.0％。 4月出口挑戰400億美元 大陸封控成隱憂 防疫商品熱銷 杏一4月營收暴衝 #財政部 #年增率 #貿易 #6億美元 #出口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》研華前4月營收增17.15% 出貨逐步正軌 14:382022/05/09 財經 《國際金融》跌不休 比特幣面臨3.4萬美元保衛戰 09:282022/05/09 財經 《電機股》遞延效益發酵 力達-KY上月營收豐 13:282022/05/09 財經 《國際產業》拚2050碳中和 豐田再砸6億美元投資印度EV 09:282022/05/09 財經 匯率期貨趨勢專欄－避險情緒升溫 美元上揚 04:102022/05/09 證券．權證 大陸外貿承壓 4月出口總值年增 1.9％、進口年減2％ 12:282022/05/09 兩岸 《國際產業》供應鏈之亂波及嬰兒 全美配方奶粉大缺貨 14:592022/05/09 財經 跌跌不休 面板廠恐現單月虧損 04:102022/05/09 財經要聞 陸4月中小企業發展指數88.3 月降0.3點 11:212022/05/09 兩岸 細胞操作鬆綁，可免許可執照 至少22家生技業者受惠 04:102022/05/09 財經要聞 疫情攪局 亞德客-KY4月營收仍創同期次高 11:192022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。