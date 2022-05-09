全美嬰兒配方奶粉供應短缺的問題持續加劇，製造商表示他們已經產能全開，但仍不足以滿足當前的需求。

在2021年上半年，美國嬰兒配方奶粉的缺貨率約介於2%～8%，但這個比率從去年7月開始急速升高，根據Datasembly數據，從2021年11月到2022年4月上旬，全美缺貨率已經達到31%。更驚人的是，在4月頭3周這麼短的時間內，全美嬰兒配方奶粉的缺貨率又再升高9個百分點，目前達到40%。

Datasembly表示，愛荷華、南達科他、北達科他、密蘇里、德州和田納西等六州，在4月24日起的一周內就賣掉超過一半的嬰兒配方奶粉。

截至4月初，全美有7個州的嬰兒配方奶粉產品缺貨率高達40%～50%，而現在則有26個州如此。

Datasembly執行長Ben Reich表示，供應鏈問題、產品召回和創新高的通膨加劇這個問題，我們預期嬰兒配方奶粉仍將成為市場最受影響的產品之一。

亞培（Abbott）是主要的嬰兒配方奶粉生產商，但今年2月美國食藥管理局（FDA）以可能感染沙門氏菌等細菌為由，召回該公司旗下3個品牌的嬰兒配方奶粉。