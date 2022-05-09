研華(2395)周一公布2022年四月份合併營收達新台幣47.76億元，月減21.75%、年增2.15%。累計研華前四月合併營收達208.95億元，年增17.15%。

四月營收以區域別來看，以北美、歐洲及日本市場最為強勁，年對年分別成長41%、47%及18%；大陸市場受封控及物流影響，年對年呈雙位數衰退。事業群表現而言，以應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)、物聯雲事業群(Cloud-IoT Group，CIoT)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，分別較去年同期大幅成長77%、22%及14%。工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)則受大陸封控影響，表現相對弱勢。

若以累計至四月營收來看，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長35%、35%及57%。各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)、應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長22%、83%及52%。工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)累計營收則較去年微幅衰退。

接單方面，四月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.6，累計一至四月BB Ratio為1.39。此外，大陸蘇州已降為低風險地區，昆山亦解除封控，研華昆山製造中心與物流運送，已逐步開始回復正常運作。