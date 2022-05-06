台東縣府6日公布新增169例本土確診個案。(台東縣府提供)

台東縣府6日公布新增169例本土確診個案。(台東縣府提供)

台東縣校園疫情資訊。(台東縣府提供)

台東確診者分流收治情形。(台東縣府提供)

台東確診病例各鄉鎮市累計分布。(台東縣府提供)

台東明起新增3衛生所販售快篩試劑。(台東縣府提供)

190家提供PCR採檢基層醫療診所。(台東縣府提供)

PCR採檢注意事項。(台東縣府提供)

兒童居家照護警訊。(台東縣府提供)

台東縣府6日公布新增169例本土確診個案，年齡介於0歲-81歲不等。某老人養護機構再添4例，累計74人確診。長濱鄉有北部民眾返鄉奔喪，群聚感染造成20人確診、24人居家隔離中。此外卑南、關山、成功等3鄉鎮衛生所7日起販售快篩試劑。

從疫調結果初步推論，105人為居家隔離者期間確診者，縣內校園、職場及家庭活等社區感染有59人、外縣市足跡2人。另長濱鄉某村近期有北部民眾返鄉奔喪，造成村內群聚感染，目前累計確診20人，另有24人居家隔離中。全縣目前累計居隔共5005人，1463人仍隔離中。

台東縣校園疫情統整資訊。(台東縣府提供)

台東縣某老人養護機構群聚事件，今日再新增3員工及1住民於隔期間陰轉陽個案，累計共74名確診（工作人員：18名、住民：56名）。昨晚新增1住民因血氧下降已安排住院。今日衛生局也將持續安排檢驗所與醫院進入機構進行定期採檢，並與社會處仍持續督導該機構工作人員避免跨區照護、機構內人員接觸前後落實手部清潔、避免機構內團康活動及工作人員密切接觸，避免群聚事件擴大。

目前台東縣醫院收治COVID-19病床使用率有18.3％，（147床已收治27床），收治輕症的加強版集中檢疫所目前收治量為62.5％（120床已收治75床），居家照護的部分累計有538人，已解除109人，仍有429人仍管理中。

因應民眾對於家用快篩試劑的需求增加，台東縣4月27日起即啟動家用快篩試劑實販售服務，台東縣府更對無販售點之鄉鎮積極向中央爭取，自7日起，新增卑南、關山、成功3鄉鎮衛生所快篩試劑販售，明起將由21家健保藥局及11家衛生所提供快篩試劑銷售。

衛生局補充，成功鎮衛生所販售時間自上午9時起、卑南10時、關山10：30起，販售對象為持有健保卡／居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買，每輪每身分證字號僅能購買1次（可代購），每人1份5劑，共500元，採身證字號尾數單雙號進行分流機制，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買，每個衛生所每日78份。

台東縣校園新增25生、7師確診，至今日為止累計共223生、23師。全校（園）停課有20校、部分班級停課則有38校。