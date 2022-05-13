台灣本土疫情持續爆發，但中央反而不斷放寬防疫措施也引發不少質疑，部分專家更認為居家隔離縮短為「3+4」恐讓感染風險大增，對此陳時中直言「沒有政策是零風險的」，讓許多網友傻眼怒批，更有網友氣到罵「你就是最大的風險」。

台大兒童醫院主治醫師李秉穎在11日曾表示，台灣疫情高峰可能在6月初，若醫療量能不堪負荷時，居家隔離政策從「3+4」回到「10+7」也是考慮的一環。

對於外界質疑「3+4」恐讓感染風險更高，陳時中表示，何措施都有潛在風險，只是利大於弊或弊大於利，居家隔離可以繼續做14天，但對社會影響很大，又或者可以學上海全面封城，但對經濟影響更鉅大，這些都是比較出來的，沒有政策是零風險，只有大小與利弊得失。

新聞一出，許多網友在底下留言區大罵：「才剛開始而已，就有多少人死在家裡…」、「陳時中是不是都自己想自己對」、「一個花了數千億的預算，每天都在說超前部署的防疫，最後告訴大家染疫後就解決了一切開始開放，那要政府做什麼」、「醫療先崩盤還用得著討論經濟嗎」、「現在高鐵台鐵餐廳人都是空空蕩蕩的，早就影響經濟了」、「意思就是在鳥的政策都不會是零分啦」、「他說的其實沒錯，但為什麼講的那麼輕描淡寫」，更有人酸爆「你就是最大的風險」。