台灣疫情爆炸，過去7天平均日增4萬本土個案，不少第一線醫護累到崩潰，甚至有護理師心寒，希望自己確診換來休息時間，對此指揮官陳時中喊話「最後一戰撐過去」，就有醫護看到後忍不住砲轟說的跟做的完全不一樣，反問「我們不是人嗎」。

海量的確診幾乎癱壞醫療量能，不少醫護人員趨近崩潰，希望自己乾脆確診，換來休息時間，知名急診科醫師白永嘉也大嘆自己下班後完全虛脫，連吃飯喝水的時間都很難擠出來。陳時中前天被問到此事時，則表示，大家已經撐了2年多，最後一戰撐過去，讓社會安全是很大的貢獻。

有醫護人員看到後，忍不住在《Dcard》抱怨，指出這2年半的疫情，除了禁止出國令外，到底中央還做了什麼？原PO表示，一堆同仁每天包緊緊，悶熱環境下一待就是3個小時，熱到快往生，想要空出吃飯、上廁所時間都難。

原PO痛批，中央說好的1:5護病比不見蹤影，不斷放鬆防疫，換來的就是大家累得跟狗一樣，好像只有醫護該做好防疫，但也因為要對每條生命負責，所以無法罷工，只希望大家能為他們打氣，隔天還要繼續去照顧確診者。