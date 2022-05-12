藝人「焦糖哥哥」陳嘉行11日宣布確診，有網友留言自稱積極讓自己和家人染疫，以便擁有抗體，陳嘉行回應：「是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」衛福部長陳時中今被問到此事稱新冠肺炎輕症化，「不用太緊張，把身體照顧好就好了」；資深媒體人黃揚明忍不住列舉《傳染病防治法》規定，直言陳時中「也不清楚法令規範」。

藝人「焦糖」陳嘉行。(中時資料照)

陳嘉行爭取民進黨台北市士林北投區議員提名失利後，消失了一段時間，11日在臉書發文表示自己確診了，他跟99.79%的人都屬於輕症、無症狀，「當時只覺得自己累累的想睡覺，原以為是初選累到而已，所以沒想太多。後來出現感冒症狀，腦霧、鼻塞、流鼻水，我想說快篩一下比較安全，畢竟我家有慢性病患者也有長輩，結果陽性確診」。陳嘉行還說，「如果你也不小心確診，請你不用自責，這是群體免疫必經的過程」。

有網友在他臉書留言，「我是積極讓自己染疫，確診後又積極讓一起居隔的家人一起染，利用7-10天達成全家確診的成就，對大人來說就像打天然第四劑，對小孩來說就是專治omi的天然第一劑，10天後全家擁有超級抗體。現在一家三口都燒完了，成天耍廢追劇在家陪小孩玩等出關日到來，而且出關後也就不用那麽神經兮兮過日子，多好！」

該名網友宣稱，「這麼好的天然疫苗，我認真鼓勵沒染上的，趕緊想辦法讓自己染一染，早中鏢，早享受」。陳嘉行在該則留言底下回應：「 是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」

「焦糖哥哥」陳嘉行臉書。(圖/翻攝自 陳嘉行臉書)

而陳時中今(12日)下午在記者會中被問到此事時表示，「在整體社會我們的抗疫，不希望一下疫情太大，造成醫療的壓力太大，但個人部分，因為它都輕症化，請大家就小心、戒慎不恐懼，但不用太緊張，把身體照顧好就好了」。

對此，資深媒體人黃揚明今在臉書發文表示，「其實不是很想對一個政壇門外漢評論，但因為這個積極讓家人染疫的討論串已經牽涉到『違法行為』，所以還是提醒一下」。

黃揚明指出，根據《傳染病防治法》第62條規定，「明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金」。

黃揚明續指，因此，如果自己確診了，在現行Covid-19仍然是第五類法定傳染病的狀態下，若故意將病毒傳染給他人，是要負刑責的。

黃揚明呼籲這位被初選淘汰的「政治邊緣人」及其信徒，不要散播錯誤訊息，也好奇提問：「倒是指揮中心怎麼沒有做哏圖來澄清呢？」針對陳時中對此事的回應，黃更直言：「很明顯，指揮官也不清楚我國法令的規範吧.....」