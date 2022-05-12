台灣民眾黨桃園區市議員參選人黃成峻在衛生局門口舉牌抗議。（陳夢茹攝）

衛福部部長陳時中12日至桃園衛生局慰勞並與第一線防疫人員交流，衛生局疾管科科長牟美玲指出，由於確診個案、居隔者人數上升，但傳染病通報系統、接觸者健康追蹤管理系統等常當機、操作不順，建議中央要優化系統。

牟美玲點出，全國確診個案數快速上升，每天各院所通報案件數量龐大，傳染病通報系統常出現速度慢、突然無法運作的狀況，系統應要優化才能讓作業流程更穩定。

牟美玲說，針對接觸者健康追蹤管理系統，因3＋4政策個案人數增加，居隔書紙本要大量補開，但公衛人力緩不濟急，此外也常出現反覆自主填報接觸者，導致防疫人員需要多次確認並追蹤，盼能簡化居隔通知書開立流程、系統增訂防呆機制。

牟美玲說，自主通報系統的部分，常接獲民眾填報錯誤資料，想修改卻已無法修改的狀況，建議可於一定時間內讓民眾自行修改資料修改。

此外，得知陳時中今要到桃園衛生局，台灣民眾黨桃園區市議員參選人黃成峻則在衛生局門口抗議，舉牌高喊「陳時中部長要加油，台灣單日確診世界第一NO.1！」。