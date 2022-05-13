陳時中早就要參選？綠委：不認為他會想這個事情

民進黨立委陳亭妃也說，現在的重點是疫情不是選舉。（葉書宏攝）

資深媒體人陳敏鳳在政論節目中爆料，衛福部長陳時中早就確定要選了，是民進黨立委羅致政透露的消息。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（13日）表示，目前防疫重要，不認為他會想這個事情。民進黨立委陳亭妃也說，現在的重點是疫情不是選舉。

鄭運鵬表示，目前防疫重要，陳時中也會認為指揮官的角色比其他有可能的未來都重要，不用在陳時中選舉多做文章，這沒有意義，也不是政府或民進黨該想的事情，「我也不認為他會想這個事情！」

鄭運鵬說，陳時中是2年來到立法院次數最多的部長，但從來沒有聽到他主動提到一句話關於選舉，在疫情之下去講這些事情只會對陳時中造成困擾，有很多支持者支持陳時中，無論繼續擔任指揮官或到其他縣市參選，但支持者也會認為先把疫情控制好比較重要。

陳亭妃表示，這應該都是私底下的談話，羅委員在新北應該也聽到北市議員的陳情和希望，這應該是他內心希望的人選，並不代表選對會，民進黨祕書長林錫耀已經說明，目前疫情高漲，所有相關的縣市首長提名就稍微趨緩，待疫情趨緩再討論，選對會目前都沒有相關名單，現在的重點是疫情不是選舉。

至於，新冠肺炎法定傳染病降級與選舉有關？陳亭妃說，大家可能會做這樣的聯想，但一點都不是，要盡快讓人民回歸到正常生活，目前無症狀、輕症高達99.8％，如同感冒一般，要盡快讓民眾恢復正常生活，這是指揮中心要做的，完全與政治無關，還是以疫情為優先。