雙北市長喊「快篩陽即確診」 陳時中怒駁：出了事誰負責

本土疫情延燒，新北市長侯友宜急喊「指數型海嘯已經上來了」，呼籲中央讓快篩陽性的民眾視同確診，不要僅限居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今反問「快篩陽即確診要做什麼用」，再點出兩個不可行的原因，因快篩仍有7%至15%偽陽性，沒確定就隔離、提供緊急使用授權（EUA）的藥品，恐會衍生行政處分過當、醫療責任歸屬的問題。

被問到中央為何無法全面實施快篩陽視同確診，陳時中反問「為什麼呢」、「要做什麼用」，他強調，若快篩陽即確診是為了快速隔離，將限制人身自由，因快篩試劑有7%至15%的偽陽性，未確定染疫就強制隔離，有行政處分過當的問題。

另外，要是為了快速投藥，會發生不需要服藥的人，使用EUA藥品的問題。陳時中認為，萬一醫師投藥導致民眾出現副作用，醫療責任誰負？這有責任歸屬的問題，「這是需要考慮的，不是一句話視同就可以」。

至於台北市長柯文哲說，「很多中央的政策如果堅持PCR確診才給抗病毒藥，一定會死很多人」。陳時中表示，沒有直接聽到他這樣講，可能是媒體扭曲了柯的意思。

陳說，沒有確診就給藥像病急亂投醫，現在的問題在於確診耽誤的時間要盡量縮短，不是還沒確定就急著吃藥。