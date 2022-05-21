目前台灣每日確診人數仍持續攀升，新冠肺炎病毒就在我們身邊，每個人都有被感染的可能。

確診omicron患者可能會出現鼻塞、咳嗽、流鼻水等症狀，有部分的患者表示喉嚨疼痛難耐，甚至痛到無法進食。那飲食上該如何幫助呢？南投醫院營養師黃淑敏指出，除了止咳化痰及止痛藥物以外，足夠的營養補充可以提升免疫，讓疾病恢復較快。

飲食上可多選擇清涼且軟質的食物攝取；軟質食物可依照六大類食物挑選(全榖雜糧、魚肉蛋肉類、蔬菜類、水果、油脂與堅果種子類、乳品類)，並將食物煮軟，待食物稍微涼了之後再食用，以避免過燙刺激喉嚨。

●維生素B、A及C 飲食這樣攝取

黃淑敏說明，除了均衡飲食，還可以挑選富含維生素B、A及C的食物幫助傷口癒合及提升免疫。維生素B群含量較多的食物有全榖雜糧、豬肝、牛奶、雞蛋、魚類；維生素A含量較多的食物有肝臟、蛋黃、奶類、胡蘿蔔、深綠色蔬菜；維生素C則多存在蔬菜及水果中如芭樂、奇異果、深綠色蔬菜中。

●舒緩喉嚨痛 綠茶、牛奶減輕不適

由於許多人因為喉嚨疼痛而選擇冰淇淋或布丁等冰涼滑順的食物，來緩解不適。但黃淑敏建議，若是咳嗽嚴重者，應避免吃太多甜食及辛辣食物，因為甜食會造成口乾，反而更容易引起咳嗽；而辛辣食物會刺激傷口加速疼痛。

黃淑敏強調，可以適量喝些綠茶，因為綠茶裡的兒茶素有抗菌的功效；若是兒童，也可以給予冰涼的牛奶幫助喉嚨的不適。

此外，對抗病毒，除了熟悉的勤洗手、戴口罩之外，足夠的營養補充絕對是重要的，如蛋白質要吃得夠，維生素要補充完整，多休息，多補充水分，增加身體抵抗力，降低病毒對身體的威脅。