女星Angelababy（Baby、楊穎）與黃曉明在今年1月證實離婚，6年婚姻正式走向終點，5歲兒子小海綿則由雙方共同撫養，雖然雙方是和平分手，不過恢復單身的Baby卻屢傳事業受影響，近期她參演諜報古裝劇《風起隴西》熱播中，她在裡面只演了女二，被部分網友認為是資源降級，正屬於放假階段的Angelababy帶著兒子出門，卻被網友砲轟沒在管兒子。

前日有陸媒拍到Angelababy帶著5歲兒子小海綿，一同走出飯店，Angelababy穿著一身黑色隨性運動裝領頭走到門口，她戴著一頂黑色的棒球帽，一邊滑著手機一邊前進，兒子小海綿穿著紅色上衣，自發的跟在Angelababy身後，母子兩人站在飯店外面等車，Angelababy似乎忙著回訊息，沒有跟小海綿有什麼互動，小海綿則無聊的圍觀四周；她與黃曉明的兒子小海綿身高長高不少，已經到Angelababy的半身高，遺傳了父母的好基因。

他們前往附近的海洋公園，Angelababy仍然走在隊伍前滑著手機，保母抱起小海綿走在Angelababy身後，眾人進入室內後，Angelababy母子坐在海生館的看台等待表演，她低頭雙手繼續操作手機，小海綿拿著玩具主動在Angelababy耳邊分享，她抬頭看了一下兒子，回應後又繼續低著頭看手機，過程中她時不時抬頭看向身邊的小海綿，注意他的動向。看完表演母子倆又去海生館觀看其他動物，度過了歡樂的親子時光。

不過這段影片放上網後，有網友批評Angelababy帶小孩出來玩，大部分時間都在滑手機，兒子大多都是保母在照顧，看起來非常冷漠，留言：「帶娃裝樣子」、「這哄孩子可真省心」，讓粉絲忍不住聲援，帶小孩出來玩還要被網友酸，而且都花錢請保母了，這樣不是很正常嗎？