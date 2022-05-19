李正邦入監半年口腔癌惡化至未期。（家屬提供）

李正邦入監半年口腔癌惡化至未期。（家屬提供）

二手精品達人「阿邦師」李正邦因涉及詐欺罪，日前入監服刑，但短短半年口腔癌便惡化至末期，阿邦師母親19日出面，哭訴兒子狀況非常不好，目前在高雄醫學院進行化療，她表示兒子開刀前5天被強制收監，短短6個多月口腔癌從零期惡化至四期末，「為何不讓他好好開完刀？」，難道要等到醫師宣告不治才能保外就醫？

李正邦2020年被判刑3年半確定，監察院調查後，認為李正邦手術日期因疫情一再展延，「顯無急迫性」，檢察官未查明停止執行原因是否消滅，監所拒絕收監的裁量標準欠缺一致性，日前糾正矯正署、高雄第二監獄及橋頭地檢署。

李正邦母親李明玉19日出面替兒子喊冤，說兒子願意面對司法，2020年9月27日接通知到高雄二監服刑，10月7日因為醫師診斷「癌前病變」的證明書，二監因此拒收李正邦，檢察官當時也裁定20萬元保外就醫，此後兒子每個月都到高雄醫學大學附設中和紀念醫院治療，並依規定向檢察官和監所陳報。

李母說受刑人也有人權，兒子去年4月發現癌細胞轉移必須開刀，因為疫情爆發、醫護吃緊，幾經安排，敲定去年10月27動手術。

當時醫師發現李正邦的腫瘤雖是零期，但癌細胞面積持續擴大，手術不能再拖，但執行檢察官卻簽發指揮書，要李正邦同年10月17日入監，他們當時拜託開刀後再執行，結果卻被駁回，檢方要求10月22日一定要報到，否則拘提，李因此沒有完成手術。

李的母親難過表示，兒子入獄後，原本配合的醫院，被改成國軍高雄總醫院左營分院，該家醫院沒有治療口腔癌的設備，根本無法順利開刀，來來去去一直到今年春節前，才又轉回高醫，此時口腔癌已惡化至第二期，4月13日接受切片治療，這時已來到「左下齒齦鱗狀上皮細胞癌」第四期。

李母說短短幾個月，兒子的口腔癌從零期變末期，她覺得如果沒有這麼多波折，當時能順利手術，或許狀況會不一樣，現在兒子被戒護到高醫，完成「左下齒齦病灶區廣泛性切除術」、「下顎部分切除術」等手術，術後定期接受化療及放射線治療，她只能懇求法務部及矯正署，讓兒子能把握癌末的黃金救治期，該面對的他一定會去好好面對。