花蓮縣內提供確診孕婦及兒童的診所及醫院。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

台北榮民總醫院玉里分院今起開立學齡前兒童就醫的綠色通道，提供有染疫疑慮的兒童優先篩檢，避免病情急速惡化。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情升溫，確診病例逐日增加，花蓮縣政府針對兒童居家照護部分，協請診所及醫院開設防疫門診，其中，台北榮民總醫院玉里分院也特別開立學齡前兒童就醫的綠色通道，提供有染疫疑慮的兒童優先篩檢，避免病情急速惡化。

衛生局長朱家祥指出，縣內提供居家照護兒童診療服務的院所包含，北區8家診所、南區1家診所，醫院則是中區台北榮民醫院總醫院鳳林分院，及南區台北榮民總醫院玉里分院，提供兒科防疫門診服務，至於北區花蓮慈濟醫院及南區台北榮民總醫院玉里分院則提供24小時的兒科急診服務。

朱家祥表示，台北榮民總醫院玉里分院另開設學齡前兒童就醫綠色通道，有染疫疑慮的兒童，可到醫院優先篩檢，避免病情急速惡化，更快得到適當的治療，綠色通道開設時間為，每周一至周四下午2至4時，而該院防疫急門診時間，則調整為每周一至周五上午9時至11時30分及下午2時至4時30分。

此外，花蓮今天新增860例確診個案，累計1萬4419人確診，衛生局為提升全縣疫苗覆蓋率，9日至18日止，巡迴115個村里，替民眾接種疫苗，朱家祥也盤點整體的接種成效，他說，截至13日止，已完成58村里疫苗接種，不過第1劑應接種人數為8583，卻只有516人接種，第2劑應有2564人施打，卻只有299人接種，第3劑追加劑的部分，應接總人數為7631，實際接種數則是780人，整體總接種數為1595。

朱家祥表示，經巡迴到村里替民眾接種，雖然接種數只有1595人，但衛生局、衛生所及醫療院所等，在疫情爆發後，積極施打疫苗，且假日也在車站設置疫苗接種站，以致目前全縣疫苗接種率趨近全國平均數，不過還是呼籲尚未接種疫苗者，還是出來接種疫苗，降低中重症發生率。