今年第一批輝瑞/BNT兒童疫苗77.76萬劑，已於今天上午抵台。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本次簽約共有220萬劑兒童疫苗，剩下140萬劑還會再來，絕對足夠5到11歲兒童施打。根據過往經驗，封緘檢驗天數大約一周，是否最快5月24日開打？媒體兩度追問，陳時中都未正面回應。

指揮中心已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗。

首批77.76萬劑兒童疫苗，效期至今年9月30日止。陳時中表示，本次簽約共有220萬劑兒童疫苗，剩下140萬劑還會再來；由於5到11歲兒童目標族群不超過120萬人，有些人選擇打莫德納，「想打的人都打得到」，輝瑞和莫德納疫苗各有優劣，請家長做出最好的判斷。

指揮中心統計，目前6到11歲兒童接種莫德納疫苗共11.5萬劑，接種後嚴重不良事件共2件，一件為接種後2天出現腳痛無力就醫，目前症狀已改善緩解；另一件為接種5分鐘後出現噁心嘔吐不適至急診，目前症狀也已改善。由於輝瑞/BNT疫苗晚一步到貨，有家長原本同意孩子施打莫德納，但後來又反悔。陳時中表示，要尊重家長意願，在很安心的情況來施打；如有增加學校負擔，我們覺得很抱歉，不過這都是站在未來主人翁的最佳權益上做考慮。

至於9日到貨的輝瑞/BNT成人疫苗共185.796萬劑，將優先提供12到17歲青少年施打第3劑。陳時中表示，今天已經封緘檢驗完畢，這兩天就會釋出，一方面要考慮高中上課時間，請學校開始做調查並規劃開打。