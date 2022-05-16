衛福部次長薛瑞元今（16）日在立法院接受媒體訪問時表示，基隆2歲男童確診高燒，基隆衛生局詢問4家醫院卻收治無門，要檢討的只有地方政府沒有善用EOC（緊急醫療應變中心）體系功能，如果基隆市衛生局有使用的話就能直接送到醫院，基隆衛生局有疏失，不過部長陳時中在下午疫情記者會卻說明沒有延誤，呈現部長、次長不同調的狀況。

衛福部長陳時中強調，最後基隆衛生局很快一家一家詢問，得知北榮有床位能收治，整個流程或許有些不順暢，但執行業務的當事人沒有出現延誤的情形。

對於薛瑞元指基隆衛生局有疏失，基隆市衛生局反駁，指出EOC系統1小時才更新一次，使用上毫無效率可言。陳時中今下午出面緩頰，表示次長沒有要指責任何人的意思，只是說目前有這樣的系統，呼籲大家可以更善加利用。

陳時中解釋，醫院的床位調度過去就有2個系統在走，分別是EOC與REOC，這些過去是被用來應付大量緊急的傷患，幫助病患做最適當的病床分配，至於傳染病以前則是公務系統的通報與安排，並沒有使用EOC與REOC的習慣。

陳時中說明，為因應國內可能出現的大量病患，醫事司在五月三日時決定開放REOC系統讓傳染病來使用，而當天也有發出公文，可能是因為公文才剛發，有些地方還沒收到訊息，因此仍然使用過去的傳染病通報系統調度床位。

陳時中說，當天僅有一名男童需要調度床位，理論上還是可以走過去的傳染病通報流程，除非是部立基隆醫院一口氣出現十幾個病患要調度才會出狀況，而該院後來藉由通報系統詢問基隆長庚醫院是否有床，得知沒有ICU後才將狀況轉給基隆衛生局處理。