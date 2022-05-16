國高中生不適用「0＋7」新制？ 陳時中這樣說

中央流行疫情指揮中心今宣布，確診個案同住家人如已完成3劑疫苗接種，5月17日起可免居家隔離，改採7天自主防疫；如未打滿3劑，則維持3+4居家隔離。指揮官陳時中表示，目前國內第三劑接種率約64％，這些人將不需要在進行3天居隔，可以自由上班、外出採買、看定領藥都可以，對於管理的壓力也放鬆。

陳時中坦言，對於居家隔離放寬與否，專家和地方政府有一些意見不太一樣的地方，專家意見多是趨嚴，地方政府要求趨鬆；如果為了降低行政負擔，能夠集中精神照護診者，但如果前端放得太鬆，反而產生太多確診者，加重後端負擔，那恐怕也得不償失，所以選擇折衷的作法，對於施打疫苗3劑的民眾，免進行居家隔離。

有地方政府反映，新制可能導致難以區別身分，如有違規也難以處分。陳時中表示，這兩年國民配合度都很高，所以這並不在於外部管制和強制，雖然會依傳染病防治法處分，但不是用重罰當作手段，是要求全民自制，大家一起來配合。

他提醒，7天自主防疫期間，可以上班、出外採買、看病領藥，但要求避免到人潮擁擠處，尤其跟不特定陌生對象盡量少接觸，外出聚餐也是被禁止的，其他規定暫時不變。

由於先前「3+4」措施中，自主防疫期間不可上課，「0+7」新制上路後，國高中生即使打滿3劑，是否仍需7天都待在家？陳時中表示「對」。