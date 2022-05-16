疫情持續擴大，校園也成為重災區，截至 05月13 日為止，校園中學生確診案例已經高達 7萬2427 人，台北市教師會指出，以目前確診者「居家照護7＋7」的政策，校園染疫人數預估會再持續攀升，與病毒共存的政策，在校園裡真的行得通嗎？ 學校的人力量能已到了臨界點，政府單位決策者到底知不知道教育現場。

中央流行疫情指揮中心逐漸朝向與病毒共存發展，但基層卻出現許多亂象，像是校園停課標準一改再改，讓師生和家長都好崩潰，除了第一線醫護人員備受壓力，連學校也因疫情人力吃緊，不斷安排能正常出勤的教師協助代課。

北市教師會指出，有老師反應，第一線老師根本沒得選，被逼得只能混成教學，簡直是把一個老師當成兩個老師來用；也有老師抱怨指出，中央防疫政策一改再改，停課復課反反覆覆，有些人請防疫假，造成學生跟不上進度，作業也亂七八糟，這樣的教育對孩子來說毫無幫助。

北市教師會呼籲，校園應暫時以線上教學取代混成教學以及實體課程，因應疫情急遽上升，以維持教育現場師生的健康，也可兼顧學生的受教權。

北市教師會也指出，因疫情影響，老師必須面對龐大的壓力，在政策朝向與病毒共存之下，老師也一個個染疫倒下，未染疫的老師必須擔負起更多且更大的責任，讓老師身心備受煎熬。

北市教師會再次呼籲，行政院召開跨部會議研議處理，應正視問題，把責任推給基層學校以及老師，就是不願扛起政治的責任，未來每位學生染疫，造成的後遺症，甚至犧牲的性命，身為父母將都會算在教育部和整個政府的頭上。

北市教師會表示，行政院、教育部不應違反兒童應受特別保護及照顧兒童權利公約條款，坐視校園成為病毒肆虐的修羅場，難道孩子的命就不是命，只是一串串冰冷的數字嗎？這是所有老師和家長都沒辦法接受的。