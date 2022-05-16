本土新冠疫情延燒，連帶燒進防疫重鎮衛福部，繼上月底衛福部疾管署主秘確診，署長周志浩因此採取「3+4」居家隔離，日前副署長莊人祥也因同住家人確診而在居隔中。今(16)日立法院舉辦「日本核食解禁對國人健康的影響與危害」公聽會上，由於食藥署長秘書快篩陽，食藥署長吳秀梅也在採取居家隔離，食藥署代表由副署長林金富擔任。

衛福部疾管署主秘鄧如秀日前確診，因此署長周志浩須採「3+4」居家隔離，但遭爆鄧如秀快篩陽性後採專案「插隊」進行PCR檢測，再引起特權爭議，周志浩也坦承基於防疫工作需要確有此事。

日前疾管署副署長莊人祥則因同住家人確診，目前正處居隔，指揮中心發言人由醫療應變組副組長羅一鈞暫代。

立法院衛環委員會今日舉行「日本核食解禁對國人健康的影響與危害」公聽會，食藥署代表原訂由署長吳秀梅出席，但現場得知因為吳秀梅的秘書快篩陽，吳秀梅正處居家隔離，食藥署代表改由副署長林金富出席。