疫情持續升溫，Omicron大浪來襲，篩檢站人潮爆量，急診終日不停歇，專責病房也不斷加開，甚至有院區直接轉成專責醫院，在每日有數萬確診病患的時期，台北市立聯合醫院工會表示，護理人員申訴有主管、感控等高層單位，因為確診人數一天比一天多，且疫情趨向流感化，朝與病毒共存邁進，因此，要求同仁不用再穿三級裝備，根本無視前線人員的安全。

聯醫工會指出，去年有位專責醫院的醫護人員發現，新聞上都有防疫人員熱到中暑，但我們的衣服卻只有二級，是不是穿太少了？經過工會釐清後發現，CDC指引竟是「大家可以穿二級喔，如果你們擔心的話可以穿三級」。

聯醫工會質疑，紅區的醫護人員，包括專責病房、急診和篩檢站的醫護人員，都應該要穿三級，優於CDC指引。醫院應該保護大家，提供三級防護給大家穿。

工會呼籲，請醫院先保護好員工，員工才有辦法照護病人，工欲善其事，必先利其器。