台灣受到疫情壟罩，導致醫療物資用量龐大，女星賈永婕從去年就挺身而出，主動號召演藝圈好友和企業聯手送愛心餐或捐贈物資，也讓她被民眾大讚是「防疫女神」；賈永婕最近透露不少熱心粉絲也想捐款幫忙，因此決定創「美少女慈善協會」，只差募款字號跑完流程下來後，就能接受好心人們的善款。

近日賈永婕先後和小S（徐熙娣）跟萬安生命捐贈口罩給醫護人員，還被三總院長感謝「這是及時雨」，也獲得網友一面好評，謝謝她的熱心和不遺餘力；今（14日）下午賈永婕在臉書發文，表示有收到很多醫護需求，透露「醫院的防護設備真的需要大家幫忙」。

賈永婕最近透露不少熱心粉絲也想捐款幫忙，因此決定創「美少女慈善協會」，只差募款字號跑完流程下來後，就能接受好心人們的善款。(圖/ 摘自賈永婕的跑跳人生臉書)

而賈永婕提到有接到很多熱心粉絲訊息，想和她一起參與捐款幫忙盡一份心力，她也早就在2021年11月25日成立「台灣永婕美少女慈善協會」，目前已在跑申請募款字號的流程，只要有了募款字號，就能接受廣大熱心粉絲的愛心善款。

慈善協會成立的消息曝光後，貼文底下湧入大票支持留言，「謝謝妳一直用行動支持醫護」、「恭喜超有行動力的美少女」、「這個團名真的好正能量，大家都想要當『美少女戰士』」、「辛苦妳了，有妳真好」、「期待捐款帳號的誕生，能貢獻綿薄之力」。