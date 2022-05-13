韓國38歲女星孫淡妃早年以唱跳歌手出道，性感形象深植人心，長期單身也令圈內好友和粉絲都替她著急，直到2021年底被爆出和韓國前競速滑冰國手李奎爀熱戀，兩人早在10年期就交往過但因故分開，但李奎爀形象差兩人戀情也被唱衰；孫淡妃和李奎爀今（13日）下午舉辦婚禮，現場眾星雲集，連「江南大叔」PSY都現身唱祝歌，氣氛幸福又歡樂。

孫淡妃和李奎爀去年底認愛後，沒多久宣布5月要完婚消息，今（13日）在知名GRAND HYATT首爾飯店舉行，雖然兩人戀情不被網友看好，但孫淡妃和李奎爀交友圈廣，許多演員好友和運動員好友現身祝福；孫淡妃的好友孔曉振、姜勝賢、蘇怡賢和金高銀等人都有出席，國際巨星「江南大叔」PSY則獻唱祝歌，男團2AM趙權和瑟雍也以抒情歌〈This Song〉送上祝福。

孫淡妃身穿緞面新娘禮服，無疑是全場最美的女人。(圖/ 摘自IG)

其實孫淡妃和李奎爀戀情曝光後，李奎爀是前國手理當形象不錯，但馬上被粉絲起底他曾陷入疑似性侵和介入冬奧營利等事件，儘管出面解釋是誤會，卻依舊不被諒解；不過，孫淡妃有帶著他一起上實境節目《同床異夢2》，兩人甜蜜互動，以及李奎爀真心相待的態度，成功軟化不少粉絲的心，也漸漸相信女神的選擇。

「江南大叔」PSY忙碌打歌之餘，還是現身唱祝歌，現場也有許多藝人好友來給祝福。(圖/ 摘自IG)

兩人戀情曝光後，馬上就被爆出孫淡妃和李奎爀早在10年前就曾交往過，但當時因為一些關係沒有繼續發展，終於在隨著年紀增長和歷練後，決定復合，孫淡妃也親口稱讚對方，「我遇到了想要一起度過餘生的對象，我們在一起時他會逗我笑，讓我知道什麼是幸福」。