小嫻金剛宣布分手 直播哽咽透露情變關鍵原因

藝人小嫻跟金剛從2020年8月認愛交往1年多，兩人常在社群媒體放閃曬恩愛，近年定居墾丁擺攤經營雞翅生意；不料兩人昨(11日)晚突開直播宣布分手，更在直播中承認雙方「該吵的都吵了」，經過深思熟慮後決定分開，兩人在短短37分鐘內共說了16次「謝謝」，祝福彼此的未來。

小嫻和金剛昨(11日)晚突然開直播，公開兩人和平分手的消息，兩人一邊吃著外帶的臭臭鍋，一方面向粉絲告知彼此的感情狀況，直言因為性格不同，決定分手，開直播單純是想公開兩人目前的狀況，不希望這段關係變成別人口中的閒言閒語。金剛也直白表示：「如果我們今天有人怎麼樣，不會坐在這一起吃飯。我們分開了，但我們還是很好」，他並坦言兩人已有衝突點，希望退回朋友比較沒有壓力。

直播才沒幾分鐘，金剛就溼了眼眶，感性地哽咽說道：「我在妳身上學到很多東西 ，其實我很謝謝妳，在這個疫情開始的時候、我低潮的時候陪著我。妳教會我很多東西，我真心很感謝妳。謝謝妳讓我看到自己的缺點，所有東西我真的真心地感謝妳，有些東西不用講得太直白，反正我就是真的很謝謝妳」。

金剛跳針似的向對方道謝，還忍不住落下男兒淚，小嫻忍不住問：「你哭的點是什麼？」金剛則表示：「就很謝謝妳啊。一種畢業的感覺，謝謝老師、謝謝同學這樣子」，語畢兩人立刻又再互相說了聲「謝謝」。在短短37分鐘的直播中，兩人共計跟對方說了16次「謝謝」。

小嫻和金剛開直播和平宣布分手，男方眼中明顯可見濕潤淚光。（圖／取自小嫻臉書直播）

小嫻笑著說：「開直播前我們對看，好像這樣比較輕鬆」。金剛表示：「分手不代表就是結束了，當感情的關係結束的時候，朋友的關係可能又變另外一種」他不希望和小嫻連朋友都做不了，未來會彼此祝福，兩人把話說開，理性處理問題。兩人都坦言，若堅持繼續交往，也許現在已經無法再坐在一起吃飯，最後也彼此給予祝福，為這段感情劃下另一種句點」。成熟的態度也被好友圓圓稱讚是「和平分手教科書」。