韓粉反目！過去曾同為前高雄市長韓國瑜支持者的桃園市議員詹江村與韓粉直播主高鈞鈞因故反目、互相指控，高女日前還前往新北市林口警分局，對詹提告「瀆職」，指控他身為議員卻天天開直播霸凌百姓，不過詹江村則是透過臉書回應，不會到案說明，還反酸警方，應該直接把他以組織犯罪逮補。

「村長」詹江村與控告他瀆職的韓粉直播主高鈞鈞，先前都曾支持前高雄市長韓國瑜，但後來詹江村曾在臉書PO文，稱其「從政以來一生中最後悔的事：支持韓國瑜」，後來又與高女因故反目，雙方在網路上隔空互嗆，高女則指控詹江村身為議員，卻天天開直播霸凌百姓。

詹江村今（12）日透過臉書回應，表示自己不會去分局說明，還建議警方把他移送中選會或監察院懲處，但必須先修法，訂立議員每個月直播天數條款，或是直接將他以組織犯罪逮補，並移送治平專案，不過詹江村也說，到目前為止，除了說陳柏惟賺紅錢被判80天，還有罵一個評論員靠網路告人賺錢，被判加重誹謗罪，不知道這兩罪加起來足夠嗎？

最後詹江村還反酸警方，直接將他逮補吧，不用再通知了，有點效率！怎麼讓他逍遙法外天天直播，天天持續霸凌百姓。