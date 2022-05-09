情侶交往經常會面臨到許多問題，準備要進入婚姻時更是如此。日前，有名男網友在臉書社團表示，他的朋友準備迎娶A女，不料A女卻開出了六項嚴苛條件，不答應的話就不結婚了。後來這位朋友也因此放棄迎娶女方，這六個條件令網友紛紛看傻了眼，直呼「這女的應該一輩子單身，不要出來荼毒世人」。

原PO替朋友發文，認為對方女友開出的條件太過嚴苛。(圖/翻攝自臉書社團《爆廢公社》)

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，朋友有個交往多年的女友，兩人已論及婚嫁，但最終仍選擇分手。女方開出六項條件，要求50萬元的聘金、結婚所有費用由男方負擔、買房需登記在女方名下、婚後女方可能住自己家、女方婚後不工作，甚至還遭女方父母嫌棄是單親家庭。原PO事後也在留言處補充，朋友的薪水比女方父母相加還多，所以本來條件中的1、2、5都可以接受，但被嫌棄是單親家庭就忍無可忍提分手。他也表示，女生「簡單說就是普妹而已」，「我覺得我朋友人太好，當下只說『那就不要結啊』而已，他還可以回嗆我『沒差啦！』」。

時至今日，訂婚流程逐漸簡化，主要還是以雙方家庭協調為主。(示意圖/Shutterstock)

貼文一出，網友紛紛贊同男方的決定，表示結婚最怕遇到這種人「早該放生了，女方家人以為女兒出嫁就是中樂透嗎？」、「怎可以放生出來害人阿…」、「原來是賣女兒啊，我還以為嫁女兒」「女方結婚後會半生不遂還是全身癱瘓」、「你應該要發另外一個人的資訊吧，好讓大家閃遠一點」、「還好，要不然永遠吵不完，後悔一輩子」。