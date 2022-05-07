晚唐著名詩人杜牧有才華，但卻也很風流，一次他遊湖州時愛上一名女童，便約定10年後再來迎娶她，豈料女孩長大後竟改嫁，杜牧因此傷心地寫下一首詩，紀念這段沒有結果的感情，但有歷史教授表示，雖然這段膾炙人口的愛情故事記載於《唐闕記》，但根據其他史料來看，這段故事恐怕是假的。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，杜牧愛上女童並約定10年後迎娶的故事，出現在《唐闕記》和《太平廣記》，指杜牧早年在宣州沈傳師的底下當幕僚，一次至湖州出差時，因聽聞湖州盛產美女，便跟當地刺史表示，想藉此機會看看湖州美女，但欣賞完歌妓的表演後，都未找到心儀的對象，因此刺史便決定舉辦划船比賽，吸引百姓圍觀，杜牧若相中哪位女子，就可以把對方娶回家。

杜牧在比賽過程中，相中一名10歲左右的女童，因此與對方家人約定，他將來要到湖州擔任刺史，約定10年後迎娶女童，如果他未如約出現，女童便可再嫁他人，豈料14年後杜牧才到湖州任職，當時他趕緊打聽女童的消息，才知道對方早在3年前就已結婚，還生了2個孩子，杜牧因此感到相當難過，便寫下一首詩《嘆花》，「自恨尋芳到已遲，往年曾見未開時。如今風擺花狼籍，綠葉成陰子滿枝」。

于賡哲教授對此表示，這可能是古人杜撰的內容，著名歷史學家繆鉞在《杜牧傳·杜牧年譜》曾提到，他質疑杜牧10年之約的真實性，在杜牧外甥裴延翰編冊的《樊川文集》中，根本沒有收錄《嘆花》，而且與杜牧同時代的詩人也從未提及《嘆花》就是杜牧所寫，唯有在《全唐詩》才會找到這首詩，但其根據《唐闕記》和《太平廣記》編寫，而且《全唐詩》收錄的內容過於繁雜，因此可信度不高。

另外，《太平廣記》對於杜牧的記載與歷史不符，可見編撰者對杜牧生平根本不了解，而且杜牧也沒有理由要等到當上湖州刺史才迎娶女童，再者，當時唐朝有規定，為了不讓地方官吏魚肉百姓，因此不能娶當地的民女，此行為「有逾格律」，所以杜牧若想迎娶女童，更不可能至湖州當官，這樣反而會觸犯法律，由此也可以推測，《嘆花》極有可能根本不是杜牧所寫。