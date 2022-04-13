汽車製造商巨頭Stellantis宣布，將整合在大陸的汽車金融業務，計畫與東風集團的金融服務合資企業的股份出售予東風，並把汽車金融服務整合為一家全資子公司。

Stellantis行政總裁唐唯實（CarlosTavares）表示，隨著繼續推動在大陸的盈利增長，公司也需要在當地重新整合金融服務，就像在其他主要市場的布局。

Stellantis先前曾表示，將重組其在美國和歐洲的金融服務，該公司則計劃在大陸將其汽車金融服務整合為一家全資子公司。相關合資公司名為東風標緻雪鐵龍汽車金融公司，股份轉讓需監管部門批准，預計於2022年下半年完成交易。

東風集團稍早公布，收購東風標緻雪鐵龍汽車金融75％股權，總購買價為人民幣（下同）37.18億元。股權轉讓交割完成後，東風標緻雪鐵龍金融將成為東風的直接全資附屬公司。