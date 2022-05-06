衛福部日前指出，預估國內確診數會到達360萬人，中央流行疫情指揮中心昨公布13項危險因子適用新冠抗病毒口服藥，藥物整備量是否充足引發外界關心。指揮中心指揮官陳時中今表示，目前已進貨37萬份，這一季會到貨，「藥物一定會夠」。

指揮中心昨宣布居家照護者遠距診療及開立藥物流程，包括65歲以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、BMI大於30、吸菸或已戒菸等13項高風險因子的輕症患者，可經醫師評估使用新冠肺炎抗病毒口服藥。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前輝瑞口服藥Paxlovid到貨37萬份，已使用1058份，並且已配發27萬份到全台188家專責醫院、57家核心藥局和22家縣市之應變醫院。至於默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）5000份全數到貨，已使用519人份。口服抗病毒藥整體庫存量尚有35萬多人份，後續也還會有約35萬人份到貨。

陳時中表示，以360萬人確診來計算，藥物一定會夠的；目前已進貨37萬份，另外還有開口合約將在這一季到貨，因為藥物使用有限制，不是每個人都可以用，使用率不會那麼高，因此藥物一定夠用。