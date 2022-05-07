35歲女星朱芯儀，今年3月宣布罹患乳癌，辛苦歷經6次化療，預計會在5月進行乳房切除手術，這段期間面臨諸多嚴重副作用，仍保持一貫樂觀態度，她與賈靜雯弟弟「衛斯理」賈子宸結婚11年，育有3個孩子，夫妻婚姻狀況幸福美滿，昨日正好是兩人11週年結婚紀念日，朱芯儀特別發文感謝老公送的禮物。

朱芯儀昨（6）日在facebook發文提到，「今天是鋼婚，就是說到了11年，婚姻已經像鋼鐵般堅硬，而且不會生鏽。」，夫妻倆一同慶祝結婚11週年紀念日，一路走來生了3寶，家庭幸福和樂，談起其中坎坷朱芯儀有感而發「一路以來的確前方多困難，我們都攜手渡過，今年遇到最考驗的關卡，你比我還緊張。」，朱芯儀3月確診乳癌，她說剛得知消息那陣子，丈夫很崩潰，常常抱著她哭，直到看到朱芯儀積極正向面對，才轉念改變心態，陪著她努力醫治。

朱芯儀感謝丈夫「謝謝你做到了結婚時答應的事，我努力照顧全家，你努力照顧我，讓自己越來越好，也讓我們全家都越來越好。」言語間表達濃烈愛意，將夫妻間的互相扶持道出，雖然丈夫嘴上說疫情嚴重不要過11週年紀念日，但還是買了一個小禮物給她，這點讓她很感動。朱芯儀曬出與老公的合照，手中捏著乾燥花，秀出衛斯理送給她的窄版琺瑯手環，鍍玫瑰金的Clic H粉色手環要價約2萬2台幣，象徵他們的愛情如鋼鐵般堅硬。

陶晶瑩留言「情比鋼堅～～」、許多網友也祝福「超美的手環～～妳值得」、「患難見真情，一切都會順利平安的！」、「祝福勇敢的芯儀早日康復」