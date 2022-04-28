《屍速列車》導演延尚昊執導新劇《怪異》找來《D.P：逃兵追緝令》具教煥、《機智醫生生活》「張冬天」申鉉彬主演，，劇情描述一個受到詛咒的巨大佛像「鬼佛」出土引發災難，看到鬼佛的人都會看見自己心中的地獄，研究超自然現象的怪才考古學家鄭基勳（具教煥飾）與其天才圖案解讀家的前妻李率真（申鉉彬飾）也捲入其中，2人試圖追查奇怪詛咒並還原真相的驚悚故事。

劇組於上週舉辦新戲線上記者會，延尚昊笑曝「我一開始是想說該寫寫愛情故事了，不想再寫可怕的東西，所以想寫一部充滿夫妻感情的愛情劇，想呈現『無法克服的愛情』，但只是這樣好像會很無聊，所以就再加上一些神秘元素，例如烏鴉之類的，結果就變成跟以往作品相比似乎沒有太大差別的氛圍了，不過這是一齣愛情故事沒錯，是『怪異的愛情故事』」，讓現場笑成一片。

具教煥和申鉉彬被問到彼此之間的默契如何時，申鉉彬率先透露雖然這次飾演意外失去女兒的離婚夫妻，再加上遇到超自然現象，2人同框的橋段幾乎沒有明朗、愉快的畫面，但其實彼此默契很好，就連平時的搞笑風格也很合拍。具教煥則回應因為默契很好，2人在一天之內就拍完相戀、結婚、生子的所有照片了，讓他對申鉉彬的配合心懷感謝；不過隨即又調皮地稱女方現在是自己在搞笑方面的「對手」，逗得申鉉彬嬌笑不斷。《怪異》全6集4月30日在friDay影音上線。