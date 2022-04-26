今年是鐵達尼號沉沒110周年，以該事件作為背景的經典電影《鐵達尼號》，劇中傑克和蘿絲的愛情故事深植人心，然而在真實世界，也有一段被塵封50年的淒美故事，一名比利時女子聲稱自己是鐵達尼生還者，卻不被人相信，直到她過世後、親戚整理遺物時才發現，原來她說的都是真的。

Quigg Baxter quien había subido a su pareja Berthe Antonine Mayné,a su madre Hélène y a su hermana Hélène al bote 6 aun seguía abordo,perdería la vida. pic.twitter.com/qlkTGRVtrz — Scarlet Morgan 🇭🇳 (@ManiacJH1999) April 17, 2022

綜合外媒報導，比利時女子梅恩（Berthe Antonine Mayné）出生於1887年，是當地一間酒店的駐唱歌手，在工作時認識了來自加拿大的曲棍球選手巴斯特（Quigg Baxter）2人一見鍾情，很快就陷入熱戀，然而礙於彼此的身分懸殊，這段感情一直無法公諸於世，而且2人才交往沒多久，巴斯特就準備搭乘「鐵達尼號」，和家人返回北美，可能再也不會到比利時。

為了和愛人在一起，巴斯特以「德維莉夫人（Mrs de Villiers）」的名字，替梅恩也買了一張船票，鐵達尼號啟航後，2人度過一段甜蜜的時光，經常在甲板上約會。然而5天後悲劇就發生了，事發當天巴斯特的母親感受到船隻突然停住，並請巴斯特去向船長了解情況，他看到船長和船東伊斯梅（Bruce Ismay）正在嚴肅交談，對話結束後，伊斯梅便轉頭告訴他：「趕緊帶著家人登上救生艇！」。

巴斯特聽從伊斯梅的建議，急忙帶母親、妹妹登上6號救生艇，接著又衝回船艙，帶梅恩穿越混亂的人群搭上救生艇，直到這一刻，巴斯特才正式將梅恩介紹給家人，並囑咐她們幫忙照顧梅恩，見巴斯特沒有上救生艇的意願，梅恩也一度拒絕上船，最後在其他乘客的勸說下，才終於搭乘救生艇離開。

梅恩和巴斯特的家人在加拿大待了幾個月，不斷登報尋找他的下落，卻始終沒有消息，甚至連巴斯特的屍骨也未曾尋獲。最終梅恩返回歐洲，在法國巴黎繼續做駐唱歌手，並且因為她忘不了巴斯特，所以終生未婚，也沒有小孩。

梅恩曾多次和親友說過這段經歷，但因為當時她登船用的不是本名，船難名單上找不到她的名字，所以沒有人相信，一直到1962年10月11日去世後，她的侄子找到一個裝滿遺物的鞋盒，裡面有梅恩與巴斯特的照片、情書，以及當初尋找巴斯特的剪報，這才證實她說的一切都是真的。