誤觸冰山後，以少量救生艇進行生還者救援。（達志影像/Shutterstock）

沉沒海底多年的鐵達尼號，因電影再讓人興起其相關主題的興趣。(美聯社)

被稱為「永不沉沒的客輪」的英國豪華客輪「鐵達尼號」，1912年在第一次航行載有2224人，卻因撞到冰山而沉沒，舉世震驚，造成1514人死亡，710人獲救。此事故暴露出撤離期間救生艇數量嚴重不足、管理不善和三等艙乘客的不平等待遇等問題，引起了廣泛爭議。

據了解，船上竟然還有8名華人，據聞1912年上海《申報》報導，這8個華人登記的都是香港居民，從廣東台山到香港謀生，都是在船上燒鍋爐的工人。登記名字為：FangLang、LeeBing、Ali Lam、ChangChip、ChoongFoo、LeeLing、LingLee和LenLam。可查中文名有3個：鍾捷、李炳、炳新，年齡最小的24歲，最大的37歲。最後有2人不幸罹難，6人生還。

這8個華人都是從事鍋爐工，每天工作14、15個小時。按計劃，「鐵達尼」號抵達紐約之後，他們將搭上經停紐約的「Annetta」號輪船，繼續做工。這8名中國人，背井離鄉，其實也是為了賺點錢，回老家蓋一棟房子，娶一個老婆。不料卻坐上鐵達尼號，遇上厄運。

當鐵達尼號撞上冰山後，他們跟隨著三等艙的乘客一併湧向大門，想跑到甲板去逃生。但是大門被船員鎖上了！因為船長知道船保不住之後，第一時間叫船員鎖上了三等艙的大門，要讓頭等艙有錢有勢的人，優先登上救生艇。這8名華人就被鎖在三等艙裡，等到後來船長下令打開三等艙的時候，船上剩餘救生艇的座位，已經明顯不夠了。

最後倖存的6個華人，由於那時美國實行排華法案，這幾個華人沒有上岸，被直接帶到「Annetta」號上，船調頭返回大西洋，向南駛往古巴，他們的命運就是被直接送往古巴做苦工，便不知去向、不知死活。

根據BBC中文網報導，有歷史工作者苦尋這6名生還華人的後代，但發現一件事，他們完全不知道父執輩曾經經歷這件事，彷彿是一件不光彩的事情，尤其是面對外界質疑為何三等艙的乘客可以存活。因此，報導稱，希望在鐵達尼號電影廣受歡迎的帶動下，對於華人當時受到歧視有所省思。