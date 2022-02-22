女生的某些特定部位會吸引到男性，也因此大家經常聽到腿控、臀控等詞，不過近日網路上卻有網友分享吸引到男友的並非自己的身體，而是成套的內衣褲，她表示自己的男友不是大家熟悉的腿控或是臀控，不過卻會對於一整套顏色款式相同的內衣褲感到興奮，然而這項特殊的愛好也讓原PO感到壓力很大，上網分享後也得到網友突破盲點的回應。

女網友因男友的特殊愛好感到壓力。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上有一名網友表示自己的男友有一項特殊的愛好，不同於其他男性覺得女生的腿、胸、臀有吸引力，原PO的男友則是對於成套的內衣感到有興趣，因為顏色和款式相同的內衣會讓男友感到興奮，因此原PO在與男友見面的日子都會好好準備一番，而原PO提到近日她因為生理期來所以穿著生理褲，剛好也迎來了與男友相見的時候，沒想到男友在看到原PO穿著生理褲後就沒有抱著她睡，原PO事後也表示相當無奈又抱歉，如此珍貴的時刻卻恰逢生理期，覺得下次見面時必須要穿著成套內衣，以補償男友此次的失落心情。

網友留言突破盲點。(圖/翻攝自Dcard)

貼文底下湧入網友留言，大家紛紛表示要原PO做自己喜歡的樣子比較重要，別為了要取悅男友而增加愧疚感及壓力，逼迫自己到最後一定會崩潰的，也有網友表示反正最後都要脫掉了，為什麼還要在意是不是成套的呢？大家也紛紛贊同脫光後不就都不用擔心了嗎？以此來建議原PO放寬心。