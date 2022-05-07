大陸1名30歲男子，日前在廣東結婚影片於網路上瘋傳，場面相當熱鬧，新郎年紀比新娘大11歲比女方矮，照片中可見2人雖有年齡及身高的差距，但婚禮時看的出來新郎新娘感情相當好，女方笑得非常幸福燦爛，不少男網友紛紛留言詢問自己輸在哪？貼文一出引起網友們熱議。

綜合陸媒報導，大陸廣東某酒店舉行婚宴時，新郎迎接娘現場非常熱鬧，雖然站在一起時2人給人一種不般配的感覺，新娘也比新郎高了快1顆頭，但新娘仍笑得很開心，且女方顏質很高，不論是身材或外貌都很出眾。

據了解，新娘是個正值青春年華19歲美少女，而新郎為30歲，可被稱「大叔」的年紀。不少人質疑男方家裡有礦產，女方才嫁過去，對此他澄清他出生於普通家庭，雖然顏質不高但是卻很懂得照顧人，2人是透過相親認識，從戀愛到結婚感情相當穩定因而決定共度餘生。

不少男網友紛紛哀號「他家挖礦嗎」、「有錢人想娶誰都行」、「好羨慕，有錢長怎樣女的都不在乎了」、「大叔都能娶到美嬌娘了，我在幹嘛」、「為什麼要給我看這個？我的自尊…」、「到底平什麼？」、「比起新郎，我不知道自己輸在哪裡」。

也女網友表示現在的男生都太普信了，覺得只要坐在家裡便有女生主動告成為女朋友，而該位新郎雖是透過媒婆認識新娘， 但他敢主動出擊，最後成功抱得美人歸。