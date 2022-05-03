國內疫情升溫，快篩試劑卻供不應求，引發民怨。一名男網友表示，從過去的口罩實名制，到現在的快篩實名制，都出現了民眾排隊瘋搶等亂象，讓他氣憤直呼「我就問，超前部署在哪？」讓不少網友也搖頭感嘆，「超前擺爛」、「就真的第一，各國都示範了還能超前部署成這樣，實在不簡單」。

一名男網友在PTT八卦板指出，疫情在全世界大爆發時，台灣僥倖逃過一劫，但從口罩實名制到現在的快篩實名制已過去2年，民眾排隊瘋搶等亂象仍重複上演，就連施打疫苗、PCR篩檢也要排隊，讓他相當傻眼，忍不住痛批，「我就問，還有什麼不需要排隊？」

他也無奈表示，目前因為一直咳嗽所以有點擔心是確診，但又不敢排隊買快篩試劑，深怕真的確診的話可能因此傳染給其他人，加上自己一個人住也不好麻煩家人，讓他崩潰質疑，「我就問，超前部署在哪？」

貼文一出，不少網友紛紛留言，「PCR跟領關懷包和居檢單也要排隊」、「類部署，類這個字已經萬用了」、「超前擺爛」、「超前部署的是選舉的部分啊」、「比別人多一兩年準備，結果也是一樣混亂，現在根本就是放推了啊」、「給你兩年準備，國外都示範過程會發生甚麼事了，結果還是只能重複國外的歷史」、「就真的第一，各國都示範了還能超前部署成這樣，實在不簡單」。