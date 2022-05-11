女星小嫻（黃瑜嫻）和男星金剛（李信樵）2020年8月認愛後，兩人愛得高調，幾乎形影不離，但11日驚傳已悄悄分手，讓雙方粉絲都很震驚；而回顧小嫻出道以來5段情史都很精彩，其中和前籃球員何守正的婚姻傷她最深，傳出小嫻因天生沒子宮不孕，出現婆媳問題，導致雙方只能離婚收場。

42歲小嫻出道多年，外型亮麗的她緋聞不斷，其中5段情史都很受矚目，2001年和男星孫協志搭檔主持，彼此有好感交往，但不久後就和平分手；隔年爆出和大她12歲的知名主持庹宗康相戀，但戀情維持2年，之後據知情人士透露，兩人因個性不合分手。

回顧小嫻出道以來5段情史都很精彩，其中和前籃球員何守正的婚姻傷她最深，傳出小嫻因天生沒子宮不孕，出現婆媳問題，導致雙方只能離婚收場。(圖/ 摘自中時資料庫)

之後小嫻和歐漢聲（歐弟）交往3年，期間分分合合多次，在兩人分手後，歐弟就和胡瓜乾女兒香蜜拉交往；小嫻也很快和前籃球員何守正熱戀，且交往不到2年就決定結婚。小嫻在2012年底嫁給何守正，婚後淡出演藝圈，但2018年7月底小嫻和何守正簽字離婚。恢復單身後兩年，小嫻也公開認愛金剛，豈料，11日兩人戀情也告吹。

而小嫻和何守正一段婚姻被外界認為傷她最深，婚變消息曝光後，就傳出各種版本，像是小嫻赴美求子無果，遭婆家嫌棄；還有傳聞何守正和健身房女學員互動曖昧，有小三出現；甚至還爆出因信仰，雙方家庭觀念想法差距，導致婚姻破裂。但種種因素，都讓小嫻天生沒子宮不孕的狀況，攤在大眾面前，更成為許多人茶餘飯後的話題，連粉絲都替她感到心疼。