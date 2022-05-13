被封為「廟會女神」的女星曾甜不僅人如其名臉蛋甜美，還有不科學的33D性感雙峰，從節目《大學生了沒》發跡，曾發行迷你專輯還有絕佳舞藝。昨(12日)她在IG分享自己僅用一條毛巾遮住身體的辣照，腿一開神秘領域的黑色陰影令人想入非非，引來網友熱烈回應。

舞齡超過20年的曾甜因家人是寺廟委員，也讓她順勢在不少廟會擔任過舞者，培養經驗，奠定了廟會女神的封號，曾甜本名曾庭榆，在2012年到2014年曾是《大學生了沒》固定嘉賓，據知她從小就有明星夢，18歲時北上圓夢，不僅是廟會女神，也曾到夜店擔任舞者。

2014年6月曾甜在台南舉行廟會告別作，引來上百位粉絲現身支持，隔年她圓了歌手夢，發行首張迷你台語專輯《媽祖咧看》，平時愛用社群網站分享近況的她，透露許多死忠粉絲都會稱呼她「阿甜」，而她的粉絲群也有名稱，叫做「香民」。

曾甜昨在臉書發告別文，說又要離家4天去工作，被好姊妹吐槽是不是又要發浴袍照片，她說不是，沒想到是更猛的出浴浴巾照，只見她用浴巾裹著身體，一腳跨在浴缸上露出黑影，大秀香肩美腿，賴銘偉留言虧：「應該改名叫曾香～」，其他人則說：「美美噠」、「晚安~ 辛苦了~ 祝福妳好夢好眠啊~」、「為了我們！總是給足滿滿的福利」、「J（這）個腿腿，很美很可以」。