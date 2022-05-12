由於花火節活動舉辦期間遇到國內疫情升溫，呼籲民眾出外旅遊的同時也要配合防疫政策。(張茂雄攝)

2022澎湖國際海上花火節全新澎湖主題無人機科技燈光秀「天佑菊島」12日晚上在雨中首次登場，由500台無人機編排出深受全台信仰的天上聖母-媽祖，為台灣祈福平安度過疫情，接著低中高空煙火搭配觀音亭園區場地特色施放，帶給現場每位民眾震撼感受。

今晚活動首先由康安宮傳統藝術團表演如宮廟涼傘，各式兵器與武術演練等將廟會中熱鬧氣氛搬上舞台，極具澎湖在地特色，帶給民眾豐富多元的傳統文化藝術，另外也播放了以澎湖玄武岩為主題的「黑石的故鄉」影片，娓娓道來玄武岩對澎湖人在產業、宗教、美食、工藝、建築的影響。

澎湖縣政府表示，由於花火節活動舉辦期間遇到國內疫情升溫，呼籲民眾出外旅遊的同時也要配合防疫政策，目前觀音亭園區內人潮已較往年減少，今年遊客也紛紛前往縣府推薦的花火觀賞點分流欣賞花火，包含金龜頭、馬公第三漁港、案山漁港、西嶼赤馬安檢站、重光海堤以及搭乘載客船在海上觀賞等，降低人聚集的風險。