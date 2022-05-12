澎湖縣政府12日表示，澎湖疫苗完整接種率全國第2高，為提高長者疫苗施打意願，澎湖縣長賴峰偉宣布，即日起至5月31日，澎湖籍75歲以上長者接種疫苗可領2000元禮券，鼓勵長者踴躍施打疫苗，增強身體保護力。

澎湖縣政府表示，賴峰偉11日下午召開防疫會議討論鼓勵長者施打疫苗方案，決定12日起至31日，針對澎湖籍75歲以上長者施打疫苗，不限劑別，中央補助500元禮券之外，縣府再加碼1500元禮券。

澎湖縣政府指出，接種疫苗可降低感染重症的機率，縣府鼓勵尚未接種1、2劑或追加劑的澎湖籍75歲以上長者儘速前往各衛生所或合約診所接種，以提升保護力，減少住院或重症機率。

澎湖縣政府表示，依疫情指揮中心統計澎湖疫苗完整接種（打滿三劑）率為66.3％，全國第2高，但75歲以上長者疫苗接種率尚待加強，縣府在禮券獎勵之外，仍將持續透過各管道鼓勵高齡長者踴躍施打疫苗，避免染疫中、重症。