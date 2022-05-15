基隆市2歲男童確診，5月13日晚間高燒至42度，送往衛生福利部基隆醫院急診，但醫院無兒童加護病房需轉院，在協助轉院往台北榮總後，男童不幸死亡；中央流行疫情指揮中心日前才宣稱專責病房占床數不高，對此，北市醫師工會祕書長陳亮甫表示，雙北、基隆地區的醫療量能已很吃緊，即使開設兒童綠色通道也無法解決重症問題。

基隆市林姓男童才剛滿2歲，12日男童確診，後來高燒不退，家人焦急送往衛生福利部基隆醫院急診，經聯繫基隆長庚、內湖三總、台大、馬偕後均是滿床無法收治，最後輾轉聯繫上台北榮總，才終於得以收治，但仍不幸死亡。

陳亮甫說，目前雙北基隆地區無論是否確診病房數都很吃緊，最主要是確診人數不斷攀升，以及很多醫護人員相繼被感染隔離，可能通報衛生局時有空床數，但一天變化很大，可能醫護確診就沒人來照顧病患。

陳亮甫也提到，衛福部看到的數據是全國的統計數字，無法得知各地區的狀況，目前雙北已經滿載，此外，專責病房兒童重症是一個專業，沒辦法期待一個本來專精照護醫療成人重症的人員，立刻知道怎麼照顧小孩。

另外，轉院都要透過急診，而急診目前都是塞爆的情況，造成很多重症病人在急診，仍無法提供適當的照護。

陳說，對於基隆確診孩童案例很遺憾，而無法接收的醫療院所，一定有難處都，可以被體諒，他也指出，針對兒科開設綠色通道，其實也無法解決重症問題，目前就算有人力也要支援篩檢站和兒童疫苗施打，這是很擔憂的部分。